У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе



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Фото Інформатор

Стрілянина у столиці: троє поранених

Вночі на 3 серпня в одному із закладів Святошинського району Києва чоловік обстріляв компанію відпочиваючих. Перебуваючи в нетверезому стані він відкрив вогонь по двом жінкам і чоловікові. Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, на чоловіка почав гавкати собака. Це і стало приводом для нетверезого відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.

На щастя, всі троє потерпілих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 патронів, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.

За попередньою інформацією, в жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла. Чоловіка, що стріляв, на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він перебував у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.