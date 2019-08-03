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    У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе

    • Розсилка
    У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе
    Фото Інформатор

    Стрілянина у столиці: троє поранених

    Вночі на 3 серпня в одному із закладів Святошинського району Києва чоловік обстріляв компанію відпочиваючих. Перебуваючи в нетверезому стані він відкрив вогонь по двом жінкам і чоловікові. Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За даними поліції, на чоловіка почав гавкати собака. Це і стало приводом для нетверезого відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.

    На щастя, всі троє потерпілих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 патронів, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.

    За попередньою інформацією, в жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла. Чоловіка, що стріляв, на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він перебував у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.

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