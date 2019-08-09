У Києві горіло кафе



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До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці техніки

Пожежа сталася у кафе на першому поверсі триповерхової будівлі

У четвер, 8 серпня, увечері сталася пожежа у кафе на вул. Магнітогорська, 1-А, що у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:00.

«По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в 3-поверховій будівлі на першому поверсі в кафе виникла пожежа… О 21:42 пожежу було локалізовано, а о 21:57- ліквідовано», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Як повідомлялося, у четвер, 8 серпня, увечері в Солом'янському районі сталася пожежа в одноповерховому приміщенні на вулиці Борщагівська, 139/141. Пожежники виявили в приміщенні обгоріле тіло чоловіка.