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    У Києві горіло кафе

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    <span lang="UK">До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці техніки</span> - У Києві горіло кафе
    До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці техніки

    Пожежа сталася у кафе на першому поверсі триповерхової будівлі

    У четвер, 8 серпня, увечері сталася пожежа у кафе на вул. Магнітогорська, 1-А, що у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:00.

    «По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в 3-поверховій будівлі на першому поверсі в кафе виникла пожежа… О 21:42 пожежу було локалізовано, а о 21:57- ліквідовано», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Як повідомлялося, у четвер, 8 серпня, увечері в Солом'янському районі сталася пожежа в одноповерховому приміщенні на вулиці Борщагівська, 139/141. Пожежники виявили в приміщенні обгоріле тіло чоловіка.

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