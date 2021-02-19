Суд покарав охоронця супермаркету, який вдарив палицею відвідувача

Супермаркет має виплатити юнаку понад 100 тис. грн

Оболонським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок охоронцю супермаркету, який спричинив тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та наніс удар в обличчя одному із них. В результаті 20-річний хлопець отримав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи.

За результатами досудового розслідування охоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

За результатами судового розгляду вироком Оболонського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який за дії підлеглого має відшкодувати юнаку понад 100 тис. грн.

До слова, на станції метро «Університет» 11 лютого ввечері група молодиків напали на двох співробітників СБУ за зроблене їм зауваження. В результаті один з чоловіків з важкими травмами знаходиться в реанімації.