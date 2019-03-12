У будинку на Оболоні молодик жорстоко побив сусіда за гучну музику вдень (відео)



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Побиття чоловіка у будинку на вул. Калнишевського, 14 Фото: скріншот відео

Чоловік із особливою жорстокістю ногами та руками бив сусіда

У неділю, 10 березня, вдень у будинку на вул. Калнишевського, 14 в Оболонському районі Києва молодий чоловік жорстоко побив свого сусіда за гучну музику. Про це повідомила мешканка цього будинку Олена Лізіна на своїй сторінці у Facebook.

Вона оприлюднила відео з камери спостереження, яка зафіксувала бійку.

«Із слабкими нервами не дивитися!!! Це відео сьогоднішнього інциденту (10 березня 2019) з побиттям хлопця в його квартирі на Калнишевського 14, Київ. Сусідами. За гучну музику вдень. У моєму під'їзді», - написала Лізіна.

На відео видно, як дівчина подзвонила у двері сусіда. Коли той відкрив, до квартири увірвався приятель дівчини чи чоловік і почав бити сусіда. Невдовзі побиття перемістилося до загального коридору на поверсі. На підлозі видно сліди крові. Молодик із жорстокістю ногами та руками бив сусіда.

За словами Лізіної, потерпілий вирішив не розголошувати своє ім'я з побоювань за своїх близьких. «Я не знаю, доведе він справу до кінця, але, я думаю, що якщо ми впізнаємо винних, їх все ж покарають!» - зазначила вона.

У коментарях під її дописом думки розділилися: одні підтримують молодика, який сам вирішив розібратися із порушником тиші в будинку, інші заявляють про неприйнятність таких методів.