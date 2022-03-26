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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Львів ракетами. Перші фото

    Наразі невідомо, куди саме поцілили рашисти - Окупанти обстріляли Львів ракетами. Перші фото
    Наразі невідомо, куди саме поцілили рашисти
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні в Львові пролунали вибухи

    Сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України.

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    Тривога наразі не скасована.

    Інформацію щодо обстрілу підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

    «Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях», – написав він у Facebook.

    Також голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram повідомив, що біля Львова сталося три потужні вибухи.

    «Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях», – написав він.

    Нагадаємо, 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

    А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Львів обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Львів ракетами. Перші фото