Окупанти обстріляли Львів ракетами. Перші фото

Наразі невідомо, куди саме поцілили рашисти

Сьогодні в Львові пролунали вибухи

Сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України.

Тривога наразі не скасована.

Інформацію щодо обстрілу підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях», – написав він у Facebook.

Також голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram повідомив, що біля Львова сталося три потужні вибухи.

«Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях», – написав він.

Нагадаємо, 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.