Дуже багато російських солдат навічно лишились в Чорнобаївці

Рупори Кремля погано знають географію

Легендарна Чорнобаївка стала темою для обговорення на російському телебаченні.

В ефірі програми пропагандиста Соловйова, один з експертів заявив, що вона знаходиться у Київській області.

«Чорнобаївка − це невеликий трикутник між містами Буча, Ірпінь та Гостомель», заявив чоловік.

При цьому присутні жартували, що Чорнобаївка, це вигадка української пропаганди... Що ж, нехай завітають туди і самі переконаються.

Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.