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    Чорнобаївка це Київщина? Російські пропагандисти вкотре зганьбились (відео)

    Дуже багато російських солдат навічно лишились в Чорнобаївці - Чорнобаївка це Київщина? Російські пропагандисти вкотре зганьбились (відео)
    Дуже багато російських солдат навічно лишились в Чорнобаївці
    фото з відкритих джерел

    Рупори Кремля погано знають географію

    Легендарна Чорнобаївка стала темою для обговорення на російському телебаченні.

    В ефірі програми пропагандиста Соловйова, один з експертів заявив, що вона знаходиться у Київській області.

    «Чорнобаївка − це невеликий трикутник між містами Буча, Ірпінь та Гостомель», заявив чоловік.

    При цьому присутні жартували, що Чорнобаївка, це вигадка української пропаганди... Що ж, нехай завітають туди і самі переконаються.

    Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

    Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

    Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти телебачення ЗСУ пропаганда війна Київщина Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Чорнобаївка це Київщина? Російські пропагандисти вкотре зганьбились (відео)