Чорнобаївка це Київщина? Російські пропагандисти вкотре зганьбились (відео)
Рупори Кремля погано знають географію
Легендарна Чорнобаївка стала темою для обговорення на російському телебаченні.
В ефірі програми пропагандиста Соловйова, один з експертів заявив, що вона знаходиться у Київській області.
«Чорнобаївка − це невеликий трикутник між містами Буча, Ірпінь та Гостомель», заявив чоловік.
При цьому присутні жартували, що Чорнобаївка, це вигадка української пропаганди... Що ж, нехай завітають туди і самі переконаються.
Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.
Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.
Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.
Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.