  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Посилену комендантську годину в столиці та на Київщині скасували

    Комендантська година буде в звичайному режимі &ndash; з 20:00 до 7:00 - Посилену комендантську годину в столиці та на Київщині скасували
    Комендантська година буде в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00
    фото з відкритих джерел

    Завтра вдень Києвом можна буде пересуватися

    У Києві та області скасували рішення щодо запровадження посиленої комендантської години. Таке рішення прийняло військове командування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова столиці Віталій Кличко.

    «Комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна», – повідомив очільник столиці.

    Нагадаємо, згідно з попереднім повідомленням, комендантська година мала розпочатися з 20.00 сьогоднішнього вечора до 7.00 ранку понеділка – 28 березня.

    Як відомо, відсьогодні у Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину.

    Як повідомлялося, столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Київщина Україна Facebook окупація комендантська година #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посилену комендантську годину в столиці та на Київщині скасували