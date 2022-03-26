Посилену комендантську годину в столиці та на Київщині скасували

Комендантська година буде в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00

Завтра вдень Києвом можна буде пересуватися

У Києві та області скасували рішення щодо запровадження посиленої комендантської години. Таке рішення прийняло військове командування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міський голова столиці Віталій Кличко.

«Комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна», – повідомив очільник столиці.

Нагадаємо, згідно з попереднім повідомленням, комендантська година мала розпочатися з 20.00 сьогоднішнього вечора до 7.00 ранку понеділка – 28 березня.

Як відомо, відсьогодні у Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину.

Як повідомлялося, столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора.

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