Осінні ярмарки в розпалі: де в Києві можна купити недорогі продукти (адреси)
Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці
Цього тижня, 12–17 жовтня, в Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
12 жовтня (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
13 жовтня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
14 жовтня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
15 жовтня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Подільському – вул. Полкова, 72;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленької);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
16 жовтня (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
17 жовтня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Крім того, у вихідні, 16–17 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки відбудуться:
16 жовтня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської).
17 жовтня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).