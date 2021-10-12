Осінні ярмарки в розпалі: де в Києві можна купити недорогі продукти (адреси)

Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цього тижня, 12–17 жовтня, в Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

12 жовтня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

13 жовтня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

14 жовтня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

15 жовтня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Подільському – вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

16 жовтня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

17 жовтня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, у вихідні, 16–17 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки відбудуться:

16 жовтня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської).

17 жовтня (неділя) у: