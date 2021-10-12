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    Осінні ярмарки в розпалі: де в Києві можна купити недорогі продукти (адреси)

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    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція - Осінні ярмарки в розпалі: де в Києві можна купити недорогі продукти (адреси)
    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
    Фото з відкритих джерел

    Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

    Цього тижня, 12–17 жовтня, в Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    12 жовтня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    13 жовтня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    14 жовтня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    15 жовтня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Подільському – вул. Полкова, 72;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленької);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    16 жовтня (субота) в:

    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    17 жовтня (неділя) у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    Крім того, у вихідні, 16–17 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Ярмарки відбудуться:

    16 жовтня (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської).

    17 жовтня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    Осінні ярмарки в розпалі: де в Києві можна купити недорогі продукти (адреси)