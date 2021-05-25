Останній тиждень весняних ярмарків у Києві: де можна купити свіжі продукти
На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
Фото з відкритих джерел
Цього тижня у столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки
25-30 травня в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
25 травня (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
26 травня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.
27 травня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп Перемоги, 87.
28 травня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
29 травня (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.
30 травня (неділя) у:
- Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.
Крім того, 29-30 травня у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки відбудуться:
29 травня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського,7;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42(в межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
30 травня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.