Зростання цін на овочі та фрукти: названа причина

В результаті затяжної холодної весни вегетація рослин затрималася на 2 тижні

Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначилось на вітчизняному агарному секторі, внаслідок чого вартість сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року. Повідомив старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Ігор Сабій. Про це пише agronews.ua.

За словами експерта, причини подорожчання овочів, ягід та фруктів є цілком об’єктивними.

«Найперше на вартість продуктів вплинула холодна весна, внаслідок чого вегетація рослин затрималась на 2 тижні. І зараз ми вже мали б купувати овочі вже з відкритого ґрунту, але натомість змушені купувати продукцію із тепличних господарств. Безперечно, такі низькі температурні режими викликають необхідність того, щоб тепличні господарства додатково змушені витрачатись на опалення – це газ і електрична енергія, що впливає на кінцеву вартість товару», – сказав він.

Водночас Ігор Сабій зауважив, що протягом останнього тижня температура стабілізувалась, а отже, слід очікувати зниження ціни на городину.

Ціни ж на такі продукти як соняшникова олія і цукор, залежатимуть від погодних умов восени.

«Внаслідок затяжної холодної весни вегетація рослин затрималась на 2 тижні. Через такий «зсув» існують високі ризики потрапити зі збором урожаю у дощову осінню погоду, і об’єктивно аграрії ризикують вчасно не зібрати врожай. У такому випадку ціни не будуть зменшуватись. Якщо ж нам пощастить із погодними умовами, то можна очікувати зниження вартості соняшникової олії», – пояснив Сабій.

Експерт також зауважив, що висока вартість пального на момент весняної посівної кампанії прямим чином впливає на формування високої собівартості продуктів, які виробляє аграрний сектор.

«Висока вартість пального, що є одним з основних складових формування кінцевої ціни сільськогосподарської продукції, впливатиме на ціну прямим чином», – зазначив старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки».

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.