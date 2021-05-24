На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)

Цього року заплановано ще три всеукраїнських фестивалі товарів національного виробника на Контрактовій площі

У вихідні, 22-23 травня, на Контрактовій площі в Києві відбувся перший у цьому році фестиваль українських товарів Made in Ukraine, а також Фестиваль культури народів Подолу.

Після карантину ярмарки повернулися на Контрактову площу. Відвідувачам підготували маркет національних виробників, великий фудкорт, лаунж-зону, дитячу зону, виступи українських виконавців та діджеїв.

На площі навпроти пам’ятника Сковороди чи не найбільше було жіночого одягу, а також цікавих авторських футболок, виробів зі шкіри, авторських прикрас, мила та капелюшків. Покупці приглядалися і торгувалися, а саме це і є головною «фішкою» ярмарків.

Made in Ukraine – перший та найбільший всеукраїнський фестиваль товарів національного виробника, який вже восьмий рік проходить в Києві.

Цього року визначено такі дати проведення фестивалю:

19-21 червня – літній

4-5 вересня – перший осінній фестиваль

9-10 жовтня – другий осінній фестиваль

Джерело: Вечірній Київ