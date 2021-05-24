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    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)

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    На Контрактовій пройшов&nbsp;Фестиваль культури народів Подолу - На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій пройшов Фестиваль культури народів Подолу
    Фото: Вечірній Київ

    Цього року заплановано ще три всеукраїнських фестивалі товарів національного виробника на Контрактовій площі

    У вихідні, 22-23 травня, на Контрактовій площі в Києві відбувся перший у цьому році фестиваль українських товарів Made in Ukraine, а також Фестиваль культури народів Подолу.

    Після карантину ярмарки повернулися на Контрактову площу. Відвідувачам підготували маркет національних виробників, великий фудкорт, лаунж-зону, дитячу зону, виступи українських виконавців та діджеїв.

    На площі навпроти пам’ятника Сковороди чи не найбільше було жіночого одягу, а також цікавих авторських футболок, виробів зі шкіри, авторських прикрас, мила та капелюшків. Покупці приглядалися і торгувалися, а саме це і є головною «фішкою» ярмарків.

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    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)
    Фото: Вечірній Київ

    Made in Ukraine – перший та найбільший всеукраїнський фестиваль товарів національного виробника, який вже восьмий рік проходить в Києві.

    Цього року визначено такі дати проведення фестивалю:

    • 19-21 червня – літній
    • 4-5 вересня – перший осінній фестиваль
    • 9-10 жовтня – другий осінній фестиваль

    Джерело: Вечірній Київ

    Теги: Київ Контрактова площа ярмарок фестиваль карантин
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    На Контрактовій площі відбувся перший посткарантинний фестиваль (фото)