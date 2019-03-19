На суддю господарського суду Харківщини напали біля будівлі ВККС



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Засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів Фото: vkksu.gov.ua

Суддя Віталій Усатий повинен був взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання

Невідомі напали на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це сказано в повідомленні прес-служби ВККС.

«Сьогодні, 19 березня 2019 року, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України скоєно напад на суддю господарського суду Харківської області Усатого Віталія Олександровича, який повинен був взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання», - сказано в ньому.

При цьому не повідомляється, хто саме і як напав на суддю.

Вища кваліфікаційна комісія суддів наголошує, що рішуче засуджує подібні ганебні прояви насильства і послідовно продовжить здійснювати всі процедури в рамках проведення судової реформи.

Нагадаємо, у Миколаєві Центральний районний суд присудив виправдувальний вирок двом чоловікам, яких підозрювали в нападі з пограбуванням на суддю Апеляційного суду Сергія Войтовського. Так, у скоєні нападу підозрювалися двоє чоловіків, один з них - раніше судимий. Злочин щодо судді Апеляційного суду було кваліфіковано правоохоронцями за статтею про розбій.

«Суд вказав на недоведення факту вчинення розбійного нападу, так як в основу обвинувачення покладені свідчення самого потерпілого, і ніхто крім самого потерпілого не підтвердив факт заволодіння його пожитками у визначеному ним обсязі», - йдеться у вироку, який ухвалив суд.

Варто зазначити, що за час розгляду кримінального провадження суддя Сергій Войтовський пішов у відставку.