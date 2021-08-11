Озброєний чоловік напав на поштове відділення в Києві (фото, відео)

Працівники поліції затримали нападника у Київській області, куди він втік одразу після скоєння злочину

У Деснянському районі Києва стався розбійний напад на відділенні пошти на вулиці Драйзера. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники та кінологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Завдяки записам з камер спостереження правоохоронці встановили особу нападника та провели комплекс розшукових заходів.

«Після проведення огляду місця події та опитування потерпілої ми з’ясували, що до приміщення зайшов невідомий, підійшов до жінки та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень. Оперативники встановили, що після скоєного зловмисник втік до Київської області, де згодом його затримали», – розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.

Киянина, 1986 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за які понад десять років провів за ґратами.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України. Це – розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманому. Киянину загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна», – додав Табала.

Як повідомлялося, нещодавно на проспекті Миру у Дніпровському районі столиці було скоєно розбійний напад на ломбард.