Мешканець хостелу скоїв розбійний напад на ломбард у Києві (фото)

Молодик пригрозив працівнику ломбарду предметом, схожим на пістолет, та забрав мобільний телефон

На проспекті Миру у Дніпровському районі столиці було скоєно розбійний напад на ломбард. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувалися з працівником закладу, який розповів, що до приміщення зайшов чоловік. Він попросив дати йому мобільний телефон, щоб роздивитися, після чого попрямував до виходу. На вимогу продавця зупинитися та повернути телефон зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та почав погрожувати, а потім втік.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу порушника та за декілька годин виявили його в одному з хостелів Києва.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний уродженець Сумської області, раніше судимий за майнові злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді семи років розбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно в Києві оперативники затримали неповнолітню дівчину за крадіжку з ломбарду.