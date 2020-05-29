Крищенко: У Києві молодики вбили рибалку, щоб заволодіти його автівкою і погасити кредити (фото, відео)



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Подробиці страшного злочину повідомив очільник київської поліції Андрій Крищенко Фото: Нацполіція

Зловмисники вдарили чоловіка ножем, потім кинули у воду і втопили

До столичної поліції звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про те, що кілька днів тому її 44-річний чоловік поїхав на своїй автівці на риболовлю та не повернувся, а його телефон вимкнений.

Під час розшукових заходів оперативники переглянули камери відеоспостереження, встановлені в рамках програми «Безпечне місто», та знайшли «Опель», на якому зник чоловік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми відстежили, що машина перебуває на території Київської області. Однак, коли показали дружині фото їхньої іномарки, вона заперечила, що за кермом перебував її чоловік. Тоді ми встановили особу водія і опитали його. Він повідомив, що «Опель» купив кілька днів тому у товариша за 1800 доларів США», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Автівку вилучили, а далі оперативники розшукали чоловіка, який її продав. У результаті правоохоронці вийшли на слід двох молодиків, які виявилися причетними не тільки до продажу іномарки, а й до зникнення власника машини.

«Нам стало відомо, що цей дует до злочину готувався заздалегідь і навіть розподілив ролі. Обравши безлюдне місце, побачили самотнього рибалку, а біля нього – автівку. Спочатку вони вдарили його ножем у спину й шию, затягнули у воду і втопили. Потім перенесли тіло у його ж мікроавтобус і вивезли на пустир, де закопали в ямі, яку заздалегідь підготували. Отриману від продажу валюту обміняли у ломбарді та на ці гроші погасили свої кредити», - повідомив Крищенко.

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Луганщини, 1999 року народження, та киянин, 1996 року народження. Під час затримання у них вилучили частину грошей, лопату та інші речові докази, які направили на експертизу.

«Кримінальні провадження розслідуються за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення затриманим про підозри, а також матеріали до суду – для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 15-ти років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна», - додав начальник поліції Києва.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.