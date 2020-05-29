За фактом стрілянини у Броварах розпочато три провадження



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Затримано 11 учасників кримінальних розбірок у Броварах Фото: Антон Геращенко, Facebook

За місцем мешкання затриманих тривають невідкладні обшуки

Слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

Провадження відкриті за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На цей час затримано 11 учасників події: двоє – місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії. Крім того, за місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.