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    За фактом стрілянини у Броварах розпочато три провадження

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    Затримано 11 учасників кримінальних розбірок у Броварах - За фактом стрілянини у Броварах розпочато три провадження
    Затримано 11 учасників кримінальних розбірок у Броварах
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    За місцем мешкання затриманих тривають невідкладні обшуки

    Слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

    Провадження відкриті за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна)  Кримінального кодексу України.  

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На цей час затримано 11 учасників події: двоє – місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії.  Крім того, за місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки. 

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Національна поліція України кримінал Київщина злочин перевезення стрілянина
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