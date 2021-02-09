Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)

Під час обшуку правоохоронці вилучили заборонені в обігу речовини

У киянина виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів

Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт за фактом надання киянином неправомірної вигоди працівнику поліції та зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської місцевої прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, викритий на зберіганні наркотичних засобів киянин, запропонував працівнику Подільського управління поліції в Києві неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності та подальше «кришування» його діяльності. За такі «послуги» наркодилер обіцяв правоохоронцю регулярно передавати 10% від суми щомісячного незаконного заробітку.

Під час надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 3,4 тис. грн зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів, а також заборонені в обігу речовини.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського управління поліції в Києві.