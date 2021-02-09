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    Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці вилучили заборонені в обігу речовини - Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)
    Під час обшуку правоохоронці вилучили заборонені в обігу речовини
    Фото: Київська міська прокуратура

    У киянина виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів

    Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт за фактом надання киянином неправомірної вигоди працівнику поліції та зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської місцевої прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, викритий на зберіганні наркотичних засобів киянин, запропонував працівнику Подільського управління поліції в Києві неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності та подальше «кришування» його діяльності. За такі «послуги» наркодилер обіцяв правоохоронцю регулярно передавати 10% від суми щомісячного незаконного заробітку.

    Під час надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 3,4 тис. грн зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

    Крім того, під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів, а також заборонені в обігу речовини.

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    Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)
    Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)
    Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)
    Перед судом постане наркодилер, який пропонував «відкат» поліцейському (фото)

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Санкція статей передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського управління поліції в Києві.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал наркотики кияни
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