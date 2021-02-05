Водій намагався відкупитися від поліції. У нього знайшли наркотики на 20 млн грн

Затриманий пояснив, що нібито не знав про вміст пакунків, а лише здійснював їхню доставку, за що мав отримати винагорду

Чоловік пропонував полісменам 8 тисяч гривень, аби його відпустили

Столичні копи під час патрулювання Голосіївського району отримали орієнтування на автівку «Хонда», яка перебуває у розшуку. На проспекті Академіка Глушкова вони помітили та зупинили для перевірки автомобіль, який підходив за описом. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У ході спілкування поведінка водія здалася правоохоронцям підозрілою, тож вони вирішили оглянути транспортний засіб.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, чоловік почав помітно нервувати та запропонував поліцейським 8 000 гривень, аби вони не оглядали авто.

«Патрульні відхилили незаконну пропозицію та ретельно провели огляд транспортного засобу. У результаті в салоні легковика виявили 40 поліетиленових пакетів із кристалоподібною речовиною загальною вагою близько 40 кілограмів та предмет, схожий на пістолет з набоями. За цінами «чорного ринку», вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 20 мільйонів гривень. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направили на експертизу», - розповів Крищенко.

Затриманий пояснив, що нібито не знав про вміст пакунків, а лише здійснював їхню доставку з іншого міста, за яку мав отримати 1 000 гривень. 36-річний чоловік проживає у Києві та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною третьою статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав начальник столичної поліції.