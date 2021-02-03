Столична поліція затримала чоловіка з наркотиками на 1,5 млн грн (фото)

За зберігання та збут наркотиків молодику загрожує до 12 років позбавлення волі

У Святошинському районі столиці дільничні офіцери поліції зупинили для перевірки підозрілого молодика. Під час поверхневого огляду у хлопця поліцейські виявили близько одного кілограма кристалоподібної речовини жовтого кольору, ймовірно, солей «PVP». Для документування події та вилучення виявленої речовини правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

23-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За місцем мешкання затриманого ми провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та в подальшому вилучили близько 2,5 кг речовини рослинного походження, схожої на канабіс, 1,5 кг, ймовірно, наркотичних кристалоподібних солей жовтого та блакитного кольорів, 100 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, а також пігулки рожевого кольору, пакетики з пазовими замками та ваги для зважування. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить близько 1,5 млн грн. Вилучені речовини направлено на проведення експертизи», – розповів начальник Святошинського управління Сергій Чернишев.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №8 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі правоохоронці затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.