Перевірив на міцність. Поліція затримала вандала, що розбив скло на «мосту Кличка»

Чоловіка затримали у одному із хостелів столиці

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 29 липня до поліції Києва звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили,що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент.

Оперативники управління карного розшуку главку спільно із слідчими районного управління поліції встановили особу порушника.

«Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, в одному з хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомлялося, 29 липня вранці під час щоденних робіт із санітарного утримання пішохідно-велосипедного мосту працівники КП «Київавтошляхміст» виявили 2 пошкоджених інформаційно-макетних скла, на яких розміщена інформація про технічні характеристики скла.

КП «Київавтошляхміст» звернулося у поліцію для розслідування інциденту.