Столичні чиновники пояснили, чому зросла вартість реконструкції Шулявського мосту

Вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу вже становить майже 2 млрд грн

Збільшення загальної вартості реконструкції Шулявського шляхопроводу зумовлено, зокрема, необхідністю реконструювати прилеглі вулиці і вулиці, якими здійснюються шляхи об’їзду, та ще низкою факторів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», інформує пресслужба КМДА.

Так, на підприємстві пояснили, що у загальну кошторисну вартість об’єкта увійшла реконструкція прилеглих вулиць, оскільки вони наразі не відповідають чинним в Україні нормам. Тож виникла необхідність у проведенні низки робіт – розширенні вулиць, влаштуванні дощової каналізації та інших мереж.

Окрім того, реконструкція передбачає додаткові обсяги робіт із улаштування ліфтів у підземних переходах – зокрема, збільшення ліфтів із 2 до 4 шт. Оскільки із часу розроблення проєкту реконструкції транспортної розв’язки у 2018 році, у дію вступили нові будівельні норми: ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Також, враховуючи багаточисельні звернення громадськості та мешканців комплексу «Місце мрій», у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із комплексного благоустрою прилеглої території.

Як пояснили у комунальному підприємстві, під час робіт із реконструкції транспортної розв’язки було збільшено кількість буронабивних паль зі 113 одиниць до 190. А для того, щоб уникнути тривалого перекриття руху на одному із найбільших транспортних вузлів Києва на час виконання робіт із демонтажу аварійних конструкцій шляхопроводу і монтажу нових конструкцій, було прийнято рішення щодо зміни звичайного способу виконання робіт, який передбачав закриття руху, на більш сучасний – за участю провідних європейський компаній. А роботи із перевлаштування зовнішніх інженерних мереж (газопровід, водопостачання, каналізація, дощова каналізація, електропостачання, зовнішнє освітлення, зв’язок, контактна мережа, кабелів ТТУ тощо) виконувались під проспектом методами штольневої проходки та проколом.

Зазначимо, що проєкт будівництва об’єкту «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (коригування)» пройшов комплексну державну експертизу, отримав експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 27.03.2020 року № 00-1296-19/ПБ та затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.07.2121 №1630.

Як повідомлялося, Київська міська держадміністрація збільшила загальну вартість робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 млрд грн до 1,998 млрд грн.

Нагадаємо, реконструювати Шулявський шляхопровід вирішили після аварії в лютому 2017 року, коли частина мосту впала на припарковані автомобілі. Початкова вартість робіт оцінювалася у 830,12 млн грн.

Роботи з демонтажу старого мосту почалися в березні 2019 року.

28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.

Для добудови шляхопроводу Київ хоче знести цех №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик»).

У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху заводу у 700 млн грн. Столична влада заявила, що вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.