Кабмін виділив пів мільярда на добудову Дарницького мосту

На добудову мосту закладено більш як удвічі менше коштів, ніж планувалося

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві (Дарницького мосту). На відповідну програму закладено 500 млн грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

На сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок. Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане, зазначив Шмигаль.

Прем’єр додав, що тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено – торги відбудуться в середині серпня.

Як повідомлялося раніше, Дарницький міст юридично не існує. Міст перебуває на балансі «Укрзалізниці» як замовника і проблема вводу в експлуатацію полягає в дуже складних бюрократичних процедурах. Через це не можуть передати міст на баланс міста. Київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу.

На початку березня стало відомо, що Дарницький міст буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором. Це випливає з меморандуму, підписаного власником мосту – «Укрзалізницею» та Державним агентством автомобільних доріг України.

У травні 2021 року «Укрзалізниця» оголосила тендер на добудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у Києві (Дарницького мосту). Повідомлялося, що очікувана вартість робіт – 1,2 млрд грн.

Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року. Йдеться про побудову розв'язки на лівому березі, що забезпечить з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну.

Аукціон заплановано на 16 серпня.