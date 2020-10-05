Перший номер у списку. Дружина Ляшка йде у депутати Київської облради



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Росіта Ляшко балотується до Київської обласної ради як безпартійна

Загалом партійний список радикалів нараховує 70 кандидатів

Дружина лідера «Радикальної партії Олега Ляшка» Росіта очолила партійний список політсили на виборах до Київської обласної ради.

Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

«Громадянка України, освіта вища, безпартійна, фізична особа підприємець, судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня», – йдеться у біографії Росіти Ляшко.

Загалом партійний список радикалів нараховує 70 кандидатів.

Як відомо, Олег Ляшко балотується до Верховної Ради на 208 окрузі (Чернігівська область), де 25 жовтня відбудуться проміжні вибори після смерті нардепа Валерія Давиденко, який загинув у травні.

Нагадаємо, що в середині травня дружина Олега Ляшка Росіта подарувала йому спадкоємця. Радісна подія відбулася в приватному пологовому будинку «Лелека», що в Пущі-Водиці, неподалік від Києва. Вартість природних пологів тут стартує від 53 700 грн, а за пакет «VIP» потрібно заплатити 108 800 грн (ціни без урахування знижок).

Згодом Ляшко похвалився супердорогою коляскою двомісячного сина.