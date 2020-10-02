«Розбійник» Годунок, якого виганяв Зеленський, претендує на крісло мера Борисполя



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Кандидат на пост мера Борисполя Ярослав Годунок не раз потрапляв у скандали

Ярослав Годунок балотується на посаду мера Борисполя від Радикальної партії Ляшка

На посаду бориспільського міського голови зареєструвалися 18 кандидатів. Варто зазначити, що серед претендентів немає жодної жінки.

За крісло мера Борисполя, зокрема, змагатимуться:

нинішній голова Бориспільської районної ради Владислав Байчас,

одіозний секретар Бориспільської міської Ярослав Годунок,

постійний опонент Годунка Ігор Петровскіс, з яким вони почубилися в приміщенні міськради,

депутат міської ради Олег Верес,

депутат Євгеній Грона,

колишній депутат Олександр Денисов,

ексдепутат Володимир Борисенко.

Чинний міський голова Анатолій Федорчук також братиме участь у виборчих перегонах.

Крім того, у списках кандидатів зареєстровано ще два «двійники» Федорчука.

Ярослав Годунок балотується на посаду мера Борисполя від Радикальної партії Ляшка.

Нагадаємо, 10 липня 2019 року президент Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка із офіційної зустрічі у Борисполі. Секретаря Бориспільської міськради «попросили» вийти з зали, а фрази, які озвучував президент при цьому, стали крилатими. Серед них: «Вийди отсюда, розбійник», «Ти плохо чуєш мене?», «Та йди вже, Господи, ти», «Іди гуляй...».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що має намір подавати до суду на президента.

Згодом Годунок потрапив у ще одну неприємну історію. Поліція повідомила, що він напав на громадського активіста в будівлі міськради. Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж. За цим фактом слідчими було відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Годунка на активіста у приміщенні мерії.

Годунок заявив, що він не побив активіста, а просто дав ляпаса. Він також повідомив, що Ігор Петрівскіс є «сепаратистом».

Наприкінці листопада 2019 року було завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.