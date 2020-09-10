Ляшка пустили на вибори. ЦВК зареєструвала головного радикала кандидатом



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Екснародний депутат Олег Ляшко знову прориватиметься до парламенту на окрузі Чернігівської області фото: «Главком»

Проміжні вибори до парламенту в окрузі на Чернігівщині відбудуться 25 жовтня

Центральна виборча комісія 10 вересня зареєструвала колишнього парламентаря Олега Ляшка кандидатом у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Про це повідомляє «Главком».

Олега Ляшка висунула на вибори Радикальна партія.

Крім цього, кандидатами у нардепи зареєстровано Івана Донця і Віталія Чорного.

Загалом, у 208 окрузі на цей момент зареєстровано шість кандидатів.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 25 жовтня з 8 до 20 години відбудуться голосування на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208. До 9 листопада ЦВК зобов’язана встановити результати виборів.

На початку липня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області. Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко за підтримки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.