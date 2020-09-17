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    Колишній заступник Омельченка іде в мери Києва від Радикальної партії

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    Михайлу Поживанову 60 років, він працював мером Маріуполя, заступником міського голови Києва Олександра Омельченка - Колишній заступник Омельченка іде в мери Києва від Радикальної партії
    Михайлу Поживанову 60 років, він працював мером Маріуполя, заступником міського голови Києва Олександра Омельченка

    Делегати конференції Київської міської організації Радикальної партії висунули Михайла Поживанова кандидатом у мери столиці

    Конференція Київської міської організації Радикальної партії ухвалила рішення висунути кандидатом від політсили на посаду мера Києва Михайла Поживанова. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Поживанов також очолює партійний список Радикальної партії на виборах до Київської міської ради. Це рішення підтримали всі делегати конференції», – повідомляє пресслужба Радикальної партії.

    Поживанов у виступі на конференції сформулював своє бачення основних проблем Києва, найбільші з яких - некомпетентність чинної виконавчої влади та корумпованість депутатських фракцій, які захищають інтереси впливових забудовників, а не киян.

    За словами Поживанова, відсутність агентів впливу забудовників у передвиборному списку Радикальної партії і є основною причиною його згоди на висунення з командою Олега Ляшка.

    До відома Михайлу Поживанову 60 років, він працював мером Маріуполя, заступником міського голови Києва Олександра Омельченка, керівником Держкомрезерву і заступником міністра економіки. Має досвід втілення масштабних інфраструктурних проектів в Австрії, Словаччині, Словенії, Угорщині. Доктор технічних наук, професор.

    Як повідомлялося, партія Порошенка підтримала Кличка на виборах мера Києва. 

    Київ вибори Радикальна партія
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