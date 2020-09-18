Збирали врожай у Чорнобильскій зоні. Суд арештував техніку «чорних» фермерів



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Арешт техніки має стати серйозним сигналом про зміну правил ведення бізнесу, - Василевська-Смаглюк

Підприємство незаконно здійснювало обробіток земель, що входять забрудненої Чорнобильської зони, - депутатка

Іванківський районний суд сьогодні, 18 вересня, арештував техніку та сільськогосподарські культури одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Полісся. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Як встановлено слідством, підприємство незаконно здійснювало обробіток земель, що входять до територій, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», – повідомила Василевська-Смаглюк.

За словами депутатки, коли вседозволеність затьмарює розум, правоохоронна система має реагувати жорстко та оперативно.

«Вкотре підкреслю, що про невідворотність покарання має пам‘ятати кожен латифундист, який планує самовільно захоплювати земельні ділянки та ухилятись від сплати податків», – написала Василевська-Смаглюк.

Депутатка запевнила, що уважно слідкує за цим процесом. «Такий прецедент має стати серйозним сигналом про зміну правил ведення бізнесу», – наголосила парламентар.