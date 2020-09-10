У Чорнобильській зоні запустили екстрим-тури на всюдиходах (відео)



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Тури проводяться на всюдиходах Sherp – автомобілі-амфібії, що з легкістю долає бездоріжжя та круті схили

Відкрито маршрут недоступними раніше локаціями зони відчуження

Асоціація Чорнобильських туроператорів спільно із Державне агентство України з управління зоною відчуження розробили маршрути 30-кілометровою Зоною відчуження для всюдиходів Sherp.

Маршрути пройшли всі необхідні перевірки, в тому числі дозиметричний контроль, і були затверджені. Про це повідомляє Асоціація Чорнобильських туроператорів.

«Під час туру на всюдиходах туристи зможуть отримати незабутні комплексні враження, адже маршрути є комбінованими - вони пролягають лугом, лісом, водою та Чорнобильським бездоріжжям. Під час турів на Sherp туристи зможуть побачити локації, недоступні на виключно сухопутних або виключно водних маршрутах. Це унікальні історичні об’єкти, що використовувалися під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - затоплені баржі, пристані та техніку, яка до того жодного разу не демонструвалася широкому загалу», - повідомляє туроператор.

Оглянути вражаючі візитівки можна буде в рамках одноденного та багатоденного турів. Тури на всюдиходах Sherp проводяться в індивідуальному форматі – їх тривалість, вартість розраховуються окремо.

Зазначається, що тури лише для повнолітніх.

Нагадаємо, у жовтні цього року запрацює перший у світі мобільний додаток Chernobyl App, який дозволить у віртуальному форматі подорожувати зоною відчуження ЧАЕС.

Як повідомлялося, працівники поліції виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 216 порушників, які цього літа проникли в зону відчуження з метою екстремального туризму.