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    Новини

    Рятувальники витягли киянина з вогняного полону

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    Вогнеборці ліквідували загорання вхідних дверей квартири - Рятувальники витягли киянина з вогняного полону
    Вогнеборці ліквідували загорання вхідних дверей квартири
    Фото: ДСНС

    У квартирі горіли вхідні двері

    7 січня о 05:00 сталася пожежа в одній із квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Юності, 6А у Дніпровському районі столиці.

    По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять вхідні двері двохкімнатної квартири. У ході розвідки вогнеборці евакуювали мешканця квартири через балкон з використанням трьохколінної драбини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Як виявилось, на момент загоряння чоловік знаходився у помешканні. Відчувши запах гарі та побачивши, що горять вхідні двері, мешканець квартири вийшов на балкон аби дочекатись рятувальників.

    О 05:29 пожежу було локалізовано, а вже о 05:46 - ліквідовано. Внаслідок займання вогнем пошкоджено вхідні двері, закопчено стіни та стелю квартири та загального коридору.

    При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 7 січня біля станції метро «Деміївська» горів лотерейний кіоск «Космолот».

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