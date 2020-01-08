Рятувальники витягли киянина з вогняного полону
У квартирі горіли вхідні двері
7 січня о 05:00 сталася пожежа в одній із квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Юності, 6А у Дніпровському районі столиці.
По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять вхідні двері двохкімнатної квартири. У ході розвідки вогнеборці евакуювали мешканця квартири через балкон з використанням трьохколінної драбини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Як виявилось, на момент загоряння чоловік знаходився у помешканні. Відчувши запах гарі та побачивши, що горять вхідні двері, мешканець квартири вийшов на балкон аби дочекатись рятувальників.
О 05:29 пожежу було локалізовано, а вже о 05:46 - ліквідовано. Внаслідок займання вогнем пошкоджено вхідні двері, закопчено стіни та стелю квартири та загального коридору.
При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.
Постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 7 січня біля станції метро «Деміївська» горів лотерейний кіоск «Космолот».