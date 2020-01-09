  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На стоянці в Києві горів автомобіль

    • Розсилка
    Вогнеборці ліквідували загорання автівки - На стоянці в Києві горів автомобіль
    Вогнеборці ліквідували загорання автівки
    Фото: ДСНС

    Внаслідок загоряння пошкоджено салон автівки

    У четвер, 9 січня, о 04:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок щодо пожежі в автомобілі. На одній зі стоянок на проспекті Свободи у Подільському районі сталося загорання в автомобілі ВАЗ.

    На місце події було направлено чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 05:06 займання було ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС у Києві.

    Внаслідок загоряння пошкоджено салон автівки.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 8 січня сталася пожежа у приватному гаражі на вул. Черкаській, 11 в Шевченківському районі столиці. Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до найближчої лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.

    Також 8 січня сталася пожежа на проспекті Степана Бандери, 20А в Оболонському районі столиці. Горіло сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик. У результаті пожежі чоловік 1967 року народження отримав незначні опіки верхніх кінцівок та лобної частини голови. За словами потерпілого, він намагався самостійно загасити пожежу.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ