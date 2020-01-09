На стоянці в Києві горів автомобіль



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Вогнеборці ліквідували загорання автівки Фото: ДСНС

Внаслідок загоряння пошкоджено салон автівки

У четвер, 9 січня, о 04:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок щодо пожежі в автомобілі. На одній зі стоянок на проспекті Свободи у Подільському районі сталося загорання в автомобілі ВАЗ.

На місце події було направлено чергове відділення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

О 05:06 займання було ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС у Києві.

Внаслідок загоряння пошкоджено салон автівки.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 8 січня сталася пожежа у приватному гаражі на вул. Черкаській, 11 в Шевченківському районі столиці. Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до найближчої лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.

Також 8 січня сталася пожежа на проспекті Степана Бандери, 20А в Оболонському районі столиці. Горіло сміття з розповсюдженням вогню на будівельний вагончик. У результаті пожежі чоловік 1967 року народження отримав незначні опіки верхніх кінцівок та лобної частини голови. За словами потерпілого, він намагався самостійно загасити пожежу.