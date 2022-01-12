Під час пожежі у будинку на Чоколівці постраждала жінка

Медики шпиталізували жінку з отруєнням продуктами горіння

12 січня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Сім'ї Ідзиковських, 25 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 13:52.

На місці вогнеборці встановили, що в кімнаті однієї з квартир на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Пожежу на площі 11 кв .м було ліквідовано о 14:35.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі жінку, яку передали медикам для госпіталізації з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, внутрішнє облицювання стін та стелі квартири.

На місці події працювало чотири одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 11 січня сталась пожежа у житловому будинку на вул. Академіка Туполєва, 11-В у Святошинському районі столиці. Під час пожежі жінка отримала опіки.

11 січня сталась масштабна пожежа в ангарі на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці.

10 січня виникла пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.