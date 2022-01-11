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    На Святошині згорів гараж з автомобілем (фото)

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    Пожежа виникла в цегляному гаражі - На Святошині згорів гараж з автомобілем (фото)
    Пожежа виникла в цегляному гаражі
    фото: ДСНС

    Рятувальники попередили можливий вибух у гаражі

    10 січня сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управліня ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 21:04.

    На місце виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що в одноповерховому цегляному гаражі, в якому знаходився автомобіль, виникла пожежа. Разом з тим існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані гаражі.

    Пожежу на площі 30 кв. м було ліквідовано о 21:48.

    Під час пожежі вогнеборцями було винесено газовий балон, чим попереджено можливий вибух.

    Внаслідок пожежі автомобіль Skoda Octavia згорів повністю, пошкоджені особисті речі, меблі та інструменти, закопчені стіни та стеля, розібрано 40 кв. м покрівлі гаража, що горів, та поруч розташованих.

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    На Святошині згорів гараж з автомобілем (фото)
    На Святошині згорів гараж з автомобілем (фото)
    фото: ДСНС

    На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 10 січня на Столичному шосе на ходу загорівся трактор.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники гараж
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    На Святошині згорів гараж з автомобілем (фото)