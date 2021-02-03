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    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)

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    Рятувальники ліквідували загорання в кафе - Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання в кафе
    Фото: Київ оперативний

    Перед пожежею власникам кафе неодноразово «пропонували» переїхати в інше місце

    2 лютого близько 21:30 сталася пожежа у кафе-піцерії Papa Alessio (колишня «Клякса») на вул. Північно-Сирецькій у Подільському районі Києва. На виклик терміново прибули рятувальники ДСНС, поліцейські та лікарі.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    На момент виникнення пожежі в кафе не було відвідувачів.

    Місцеві мешканці розповіли, що цьому кафе неодноразово «пропонували» переїхати в інше місце, оскільки тут будують метро, але власники відмовлялися.

    Рятувальники кажуть про велику ймовірність підпалу кафе. Проте причини загоряння ще будуть встановлюватися.

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    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)
    Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)

    Як відомо, наразі триває будівництво метрополітену в напрямку Виноградаря. Наприкінці 2021 року місто планує відкрити дві нові станції.

    Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і оприлюднила фотографії із підозрюваним.

    Теги: пожежа Київ ДСНС метро рятувальники
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