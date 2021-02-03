Заважає будівництву метро? Вночі на Сирці невідомі підпалили кафе (фото)

Перед пожежею власникам кафе неодноразово «пропонували» переїхати в інше місце

2 лютого близько 21:30 сталася пожежа у кафе-піцерії Papa Alessio (колишня «Клякса») на вул. Північно-Сирецькій у Подільському районі Києва. На виклик терміново прибули рятувальники ДСНС, поліцейські та лікарі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На момент виникнення пожежі в кафе не було відвідувачів.

Місцеві мешканці розповіли, що цьому кафе неодноразово «пропонували» переїхати в інше місце, оскільки тут будують метро, але власники відмовлялися.

Рятувальники кажуть про велику ймовірність підпалу кафе. Проте причини загоряння ще будуть встановлюватися.

Як відомо, наразі триває будівництво метрополітену в напрямку Виноградаря. Наприкінці 2021 року місто планує відкрити дві нові станції.

Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і оприлюднила фотографії із підозрюваним.