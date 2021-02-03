Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
Один автомобіль згорів повністю, ще три отримали пошкодження
У ніч на середу, 3 лютого, столичні вогнеборці ліквідовували пожежу в чотирьох автомобілях.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, 3 лютого о 03:45 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Милославській, 2 у Деснянському районі столиці горить автомобіль.
До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося у дворі 25-поверхового житлового будинку в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia.
О 04:05 пожежу вогнеборці локалізували, а о 04:13 - ліквідували.
Внаслідок пожежі автомобіль Subaru Forester згорів повністю.
В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.
В авто Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.
В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер.
До гасіння пожежі було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.