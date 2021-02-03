Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)

Один автомобіль згорів повністю, ще три отримали пошкодження

У ніч на середу, 3 лютого, столичні вогнеборці ліквідовували пожежу в чотирьох автомобілях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 3 лютого о 03:45 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Милославській, 2 у Деснянському районі столиці горить автомобіль.

До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося у дворі 25-поверхового житлового будинку в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia.

О 04:05 пожежу вогнеборці локалізували, а о 04:13 - ліквідували.

Внаслідок пожежі автомобіль Subaru Forester згорів повністю.

В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.

В авто Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.

В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер.

До гасіння пожежі було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.