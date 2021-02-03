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    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)

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    Вогонь охопив чотири автомобілі - Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вогонь охопив чотири автомобілі
    Фото: ДСНС

    Один автомобіль згорів повністю, ще три отримали пошкодження

    У ніч на середу, 3 лютого, столичні вогнеборці ліквідовували пожежу в чотирьох автомобілях.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 3 лютого о 03:45 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вул. Милославській, 2 у Деснянському районі столиці горить автомобіль.

    До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося у дворі 25-поверхового житлового будинку в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia.

    О 04:05 пожежу вогнеборці локалізували, а о 04:13 - ліквідували.

    Внаслідок пожежі автомобіль Subaru Forester згорів повністю.

    В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.

    В авто Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.

    В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер.

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    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)
    Вночі в Києві горіли чотири автомобілі (фото)

    До гасіння пожежі було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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