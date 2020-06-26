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    Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)

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    Пожежа сталася у двох поруч розташованих металевих павільйонах - Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)
    Пожежа сталася у двох поруч розташованих металевих павільйонах
    Фото: ДСНС

    Причини пожежі і обставини загибелі жінки встановлюють правоохоронці

    У ніч на п’ятницю, 26 червня, сталася пожежа на вул. Ревуцького, 7-В у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:09.

    На місце події було направлено рятувальників 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що біля 9-поверхового житлового будинку в окремо розташованому металевому павільйоні розміром 5 х 5 м виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч розташований металевий павільйон з прийому вторинної сировини розміром 4 х 7 м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 02:23 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 02:31 – ліквідувати.

    Під час гасіння пожежі в павільйоні із продажу овочів було виявлено тіло жінки.

    Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено товар, особисті речі в овочевому павільйоні та вторинна сировина у сусідньому павільйоні.

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    Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в торговому павільйоні на столичних Позняках загинула жінка (фото)

    На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

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