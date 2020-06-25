Вночі у Києві горів студентський гуртожиток (фото)



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Вогнем була повністю охоплена одна з кімнат на сьомому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі в гуртожитку рятувальники евакуювали двох студентів, решта - вийшли самі

У ніч на четвер, 25 червня, сталася пожежа у дев’ятиповерховому гуртожитку одного зі столичних вищих навчальних закладів на вул. Михайла Ломоносова, 55 у Голосіївському району столиці.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України о 01:35.

«До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. На момент прибуття рятувальних підрозділів адміністрація гуртожитку вже почала проведення евакуаційних заходів. Мешканці гуртожитку вийшли на свіже повітря самостійно. Відразу по прибуттю була організована розвідка пожежі, за результатами якої стало відомо, що вогнем була повністю охоплена одна з кімнат на 7-му поверсі. Крізь відчинені двері та вентиляцію дим розповсюдився до сусідніх кімнат, в коридор та на верхні поверхи. Враховуючи це, керівник гасіння пожежі відразу надав команду провести обстеження житлових кімнат на наявність в них людей, провести заходи з димовидалення та подати пожежні стволи на гасіння вогню», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі один зі студентів гуртожитку повідомив, що на 8 поверсі перебуває дівчинка та не може вибратися, про це вона написала SMS-повідомленням. Вогнеборці відразу ж розшукали дівчинку та евакуювали її на вулицю. У той же час бійці розшукали на 9 поверсі студента, який спав, його також евакуювали. Хлопця та дівчинку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

О 02:24 пожежу на площі 60 кв. м було локалізовано, а о 02:29 – ліквідовано.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

На місці події було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.