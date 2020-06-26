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    Новини

    Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)

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    В результаті пожежі автомобілі серйозно постраждали - Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)
    В результаті пожежі автомобілі серйозно постраждали
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в автомобілі Daewoo з розповсюдженням на поруч припаркований Chevrolet

    У ніч на п’ятницю, 26 червня, сталося загорання автомобілів у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Закревського, 87-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:32.

    До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в автомобілі Daewoo Nubira з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Chevrolet Lacetti.

    О 03:48 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:55 - ліквідувати, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок займання в автомобілі, з якого і почалася пожежа, пошкоджено моторний відсік, передній бампер, передні колеса, салон та лакофарбове покриття. А в іншому автомобілі пошкоджено передній бампер, фари, переднє праве крило та моторний відсік.

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    Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)
    Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)
    Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)
    Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)

    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

     

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Троєщина
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