Вночі біля багатоповерхівки в Києві згоріли два автомобілі (фото)



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В результаті пожежі автомобілі серйозно постраждали Фото: ДСНС

Загорання виникло в автомобілі Daewoo з розповсюдженням на поруч припаркований Chevrolet

У ніч на п’ятницю, 26 червня, сталося загорання автомобілів у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Закревського, 87-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:32.

До місця виклику було направлено рятувальників 43-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в автомобілі Daewoo Nubira з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Chevrolet Lacetti.

О 03:48 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:55 - ліквідувати, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок займання в автомобілі, з якого і почалася пожежа, пошкоджено моторний відсік, передній бампер, передні колеса, салон та лакофарбове покриття. А в іншому автомобілі пошкоджено передній бампер, фари, переднє праве крило та моторний відсік.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.