Під Києвом ледь не згоріла багатоповерхівка через займання в електрощитовій (фото)



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Пожежа виникла на п'ятому поверсі будинку Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загорання

Сьогодні, 25 червня, вранці сталася пожежа на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку у м. Васильків. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 08:50.

На місце виклику було направлено особовий склад 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю, провівши розвідку, рятувальниками встановлено, що займання виникло у електрощитовій.

Пожежу було локалізовано о 09:15 та о 09:18 повністю ліквідовано.

Вогнем знищено 5 кв. м ізоляції електропроводів.

На пожежі працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 6 чоловік особового складу.

Причина загорання наразі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня сталася пожежа у дев’ятиповерховому гуртожитку одного зі столичних вищих навчальних закладів на вул. Михайла Ломоносова, 55 у Голосіївському району столиці.