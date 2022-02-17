  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під час сутичок мітингувальників та поліції під Радою затримали п'ятьох людей

    Акція біля Верховної Ради триває - Під час сутичок мітингувальників та поліції під Радою затримали п'ятьох людей
    Акція біля Верховної Ради триває
    фото: kyiv.npu.gov.ua

    До ділянки доставили п'ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями

    У Києві під час акції біля Верховної Ради поліція затримала п'ятьох осіб, які влаштували конфлікт та не виконували вимоги правоохоронців. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Facebook.

    Мітингувальники заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі поліції звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями.

    На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

    «На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських», – ідеться в повідомленні.

    Нещодавно, у Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

    Під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагається відтіснити ФОП із проїжджої частини.

    Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

    Читайте також:
    Теги: Київ бізнес арешт протести у Києві поліція час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під час сутичок мітингувальників та поліції під Радою затримали п'ятьох людей