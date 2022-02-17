Під час сутичок мітингувальників та поліції під Радою затримали п'ятьох людей

До ділянки доставили п'ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями

У Києві під час акції біля Верховної Ради поліція затримала п'ятьох осіб, які влаштували конфлікт та не виконували вимоги правоохоронців. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомляє у Facebook.

Мітингувальники заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі поліції звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями.

На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

«На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських», – ідеться в повідомленні.

Нещодавно, у Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

Під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагається відтіснити ФОП із проїжджої частини.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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