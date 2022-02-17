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    Поліція затримала молодика з Луганщини, який торгував наркотиками у Вінниці (фото)

    Зловмисник пів року проживає у Вінниці - Поліція затримала молодика з Луганщини, який торгував наркотиками у Вінниці (фото)
    Зловмисник пів року проживає у Вінниці
    фото: facebook/vinn.police

    У зловмисника поліцейські вилучили 76 згортків з метамфетаміном

    16 лютого у Вінниці на вулиці Костянтина Василенка затримали 24-річного хлопця, який мав при собі 19 згортків із метамфетаміном. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Виявилося, що молодик родом із Луганщини, переїхав до Вінниці пів року тому і останніх 4-и місяці займається збутом наркотиків. Його місячний заробіток становив близько 100 тис. грн.

    У зловмисника поліцейські вилучили 76 згортків з метамфетаміном, амфетаміном та PVP – сіллю. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За словами керівника відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігоря Сандула, затримали 24-річного зловмисника під час відпрацювання території обслуговування. При собі молодик мав 19 згортків із метамфетаміном.

    Поліцейські встановили, що затриманий родом з Луганщини. Півроку тому він переїхав до Вінниці, і наразі проживає на орендованій квартирі. Продажем наркотиків займається останніх чотири місяці.

    Підозрюваний показав оперативникам ще чотири місця, де він встиг облаштувати закладки з наркотиками. В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання хлопця слідчі вилучили ще 53 згортки з PVP – сіллю, метамфетаміном, амфетаміном, ваги, мобільні телефони та чорнові записи з кількістю зроблених закладок.

    Заборонені наркотичні засоби підозрюваний розповсюджував за допомогою мобільного додатку Telegram у чат-ботах, де вказував клієнтам місця із закладками.

    Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

    Зловмисник затриманий у процесуальному порядку, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

    Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Слідчі клопотатимуть у суді про обрання йому на час розслідуваннюзапобіжного заходу – тримання під вартою.

    Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

    Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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    Теги: Вінниця наркотики розслідування поліція
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    Поліція затримала молодика з Луганщини, який торгував наркотиками у Вінниці (фото)