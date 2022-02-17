Під Радою сутички між активістами та поліцейськими (відео)

У Києві під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагається відтіснити ФОП із проїжджої частини.

Зокрема, сутички сталися під час того, як поліція відтискала учасників руху від стін Верховної ради. Разом з тим активісти викрикують гасла та кидають у силовиків транспаранти.

Правоохоронці забирали у протестувальників прапори та відтісняють їх із дороги. Одного хлопця вже затримали копи – його відвели до машини копів. Тим часом учасники акції скандують «Ганьба!».

Наразі активісти заблокували вул. Грушевського, правоохоронці ж намагаються відтіснити мітингувальників, щоб відкрити рух авто цією вулицею.

Також, в урядовому кварталі з'явилися автозаки.

Нещодавно, у Києві підприємці вийшли на мітинг SaveФОП, наразі перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик, утворилися затори.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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