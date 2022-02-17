Ілля Кива вимагає від держави пільг як «учасник бойових дій»

Скандальний нардеп відмовився платити судовий збір у справі, яку він почав проти журналістів

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива відмовляється сплачувати судовий збір у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, де відповідачем проходить журналіст-розслідувач Денис Бігус. Про це повідомляє «Главком».

Представник нардепа, адвокат Михайло Баховський заявив, що його клієнт звільнений від сплати судового збору, на підставі статті 5 Закону України «Про судовий збір». Вказана норма закону дозволяє учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності, Героям України не сплачувати судового збору під час розгляду справ, пов’язаних з порушенням їхніх прав.

Водночас суддя Вінницького міського суду Юлія Медяна, якій дістався цивільний позов Киви, вважає, що у вказаній справі предмет позову не стосується соціального і правового захисту учасника бойових дій. Тому скандальний нардеп має сплатити судовий збір. Як з’ясувалося, сума набігає немаленька.

Як розрахувала суддя, Киві необхідно сплатити по 992,40 грн судового збору за дві вимоги, які він виніс у позов: спростування недостовірної інформації та захист честі, гідності та ділової репутації.

Одіозний політик вимагає 2 млн грн компенсації з журналіста Бігуса, який розповсюдив фейкову інформацію (скріншот з відео Дениса Бігуса)

Окремо нардепу від ОПЗЖ треба внести 30 тис. грн за позовну вимогу про відшкодування моральної шкоди. Ця цифра розрахована від заявленої моральної шкоди на суму 2 млн грн, яку Кива виставив журналісту Денису Бігусу.

Отже, цивільний позов Киви до журналіста Бігуса близько двох місяців «гуляє» між Вінницьким міським судом та Вінницьким районним судом.

Політик хоче визнати недостовірною інформацію, яка 1 грудня 2021 року вийшла на Youtube-каналі Bihus.info під назвою «Що знайшли на обшуку в Киви? Золото, вагон кешу і картини». Зокрема, у сюжеті йшлося про золоті злитки та великі суми готівки, нібито знайдені у Киви під час обшуку.

«Джерела сказали нам, що під час обшуку Киви знайшли готівку понад мільйон сто тисяч гривень і близько пів мільйона доларів в будинку і понад триста тисяч гривень в автомобілі, ну це очевидно на дорожні витрати на заправку на хто дог на жуйку, і так далі», – зазначалося у спірному відеосюжеті проєкту Bihus.info.

Варто наголосити, що 2 грудня (наступного дня після виходу розслідування) Денис Бігус спростував інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку. Відповідну заяву журналіст опублікував на YouTube.

«Це відео – це пояснення, які стосуються останнього блогу за результатами обшуку в Києві. Це коротке відео, оскільки, коли ти налажав, то так і кажеш. Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати», – пояснив розслідувач.

Журналіст також перепросив у аудиторії та інших ЗМІ, які поширили цю новину.

Як відомо, наразі Ілля Кива виїхав до Іспанії на тлі загрози нового нападу Росії. Ба більше, він заявив, що не повертатиметься, щоб не воювати.