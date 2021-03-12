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    Двом браконьєрам з Немирівського району загрожує крупний штраф

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    Кожна спіймана рибина обійдеться вінницьким браконьєрам у понад 300 гривень - Двом браконьєрам з Немирівського району загрожує крупний штраф
    Кожна спіймана рибина обійдеться вінницьким браконьєрам у понад 300 гривень
    Фото: i-vin.info

    Раніше правопорушників притягували до адміністративної відповідальності, зараз від них вимагають відшкодування шкоди

    66 тисяч гривень компенсації шкоди, заподіяної навколишньому середовищу Вінничини, прокуратура планує стягнути з двох браконьєрів. Як повідомляє «Інформаційна Вінниччина» з посиланням на пресслужбу Вінницької обласної прокуратури, через півтора роки після скоєння правопорушення Немирівська прокуратура подала відповідний позов до суду.

    Позов поданий до Гайсинського районного суду, прокуратура вимагає відшкодувати 66 тисяч гривень. Адже встановлено, що восени 2019 року двоє браконьєрів з Немирівського району ловили сіткою (у незаконний спосіб) рибу. З річки Південний Буг вони виловили 214 рибин особливо цінних порід. Тоді вони були притягнуті до адміністративної відповідальності. Наразі прокуратура намагається добитися відшкодування, завданому екології.

    Раніше повідомлялося, що мешканець Немирівського району врятував лебедів від браконьєрів.

    Теги: прокуратура штраф Вінниччина браконьєр риба
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