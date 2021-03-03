На Київщині спіймали браконьєрів з «парашутом» та раком

Загалом у порушників вилучено пів тисячі рибин

Надходять нові повідомлення про випадки браконьєрства на річках Київської області. Зокрема, трьох браконьєрів спіймали на річці Здвиж поблизу села Гавронщина, що у Макарівському районі. Чоловіки рибалили двома сітками «парашут» (кастинговими сітками), які накидаються зверху та накривають рибу.

Як розповів «Вечірньому Києву» начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін, браконьєри встигли добути 535 рибин (12 кг), а саме: 356 плоскирок, 166 карасів, 5 верховодок, 4 краснопірки, 4 йоржі та одного рака.

Риболовля обійдеться чоловікам у 15 тисяч 376 гривень. Саме стільки збитків вони нанесли рибному господарству. Але це — ще не все. Далі з горе-рибалками розбиратимуться слідчі Макарівського відділення поліції. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомлялося раніше, учора, 2 лютого, рибоохоронний патруль вилучив у закладах торгівлі Ірпеня та Деснянського району Києва понад центнер риби без документів.