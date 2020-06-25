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    Під Києвом горіли два сміттєзвалища (фото)

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    До ліквідації пожеж залучалися рятувальники - Під Києвом горіли два сміттєзвалища (фото)
    До ліквідації пожеж залучалися рятувальники
    Фото: ДСНС

    Причини виникнення пожеж встановлюються

    24 червня у Києво-Святошинському районі рятувальники двічі виїжджали на пожежі на сміттєзвалищах.

    Так, о 16:55 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу сміття в с. Тарасівка біля переїзду. На місце виклику було направлено одне відділення 51 Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка. Пожежу було локалізовано о 17:26 та повністю ліквідовано о 17:41.

    До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Того ж дня о 18:47 сталося загорання сміття в с. Віта-Поштова. На місце виклику направлено одне відділення 64 Державної пожежно-рятувальної частини с. Віта-Поштова. По прибуттю до місця виклику було встановлено що вогнем охоплено сміття на відкритій території. Пожежу було локалізовано о 19:12 та повністю ліквідовано о 20:07. 

    До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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    Під Києвом горіли два сміттєзвалища (фото)
    Під Києвом горіли два сміттєзвалища (фото)

    Як повідомлялося, на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів у бюджеті Київської області на 2020 рік передбачено кошти в сумі 26,25 млн грн. Відповідне рішення затверджено на пленарному засіданні сесії Київської обласної ради.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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