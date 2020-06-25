Під Києвом горіли два сміттєзвалища (фото)



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До ліквідації пожеж залучалися рятувальники Фото: ДСНС

Причини виникнення пожеж встановлюються

24 червня у Києво-Святошинському районі рятувальники двічі виїжджали на пожежі на сміттєзвалищах.

Так, о 16:55 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу сміття в с. Тарасівка біля переїзду. На місце виклику було направлено одне відділення 51 Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка. Пожежу було локалізовано о 17:26 та повністю ліквідовано о 17:41.

До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Того ж дня о 18:47 сталося загорання сміття в с. Віта-Поштова. На місце виклику направлено одне відділення 64 Державної пожежно-рятувальної частини с. Віта-Поштова. По прибуттю до місця виклику було встановлено що вогнем охоплено сміття на відкритій території. Пожежу було локалізовано о 19:12 та повністю ліквідовано о 20:07.

До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Як повідомлялося, на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів у бюджеті Київської області на 2020 рік передбачено кошти в сумі 26,25 млн грн. Відповідне рішення затверджено на пленарному засіданні сесії Київської обласної ради.