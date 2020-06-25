В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено на 25−27 червня

У частині областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У сході України та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Увага! Попередження про пожежну небезпеку! 25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що відповідні прогнози дали експерти Українського гідрометцентру.

Також у ДСНС нагадали, що рівень води у річці Дністер може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.

До слова, в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм. Таких дощів в регіоні не було 20 років.

Нагадаємо, 21 червня в зоні ЧАЕС біля села Іллінці сталося загоряння лісової підстилки. У той же день пожежу вдалося локалізувати на площі 3 га.

Як відомо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

У Чорнобильській зоні розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання.