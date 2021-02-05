Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)
ДТП трапилась під час розвороту мікроавтобуса
4 лютого пізно ввечері на Брест-Литовському шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автівки Volkswagen та маршрутного автобусу.
Аварія трапилась поблизу із Чайкою, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою інформацію, водій мікроавтобуса Volkswagen під час розвороту не побачив автобус через вантажівки, які були у середній смузі.
Внаслідок ДТП пасажирку Volkswagen було госпіталізовано до лікарні.
У маршрутці, в якій на момент автопригоди було 10 пасажирів, ніхто не травмувався.
На місці працювали правоохоронці, які вставлять всі обставини ДТП.
Як повідомлялося, 3 лютого на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: п'яний кермувальник автомобіля Ford в'їхав у маршрутний автобус «Богдан».