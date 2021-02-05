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    Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)

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    Маршрутка протаранила мікроавтобус - Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)
    Маршрутка протаранила мікроавтобус
    Фото: Київ оперативний

    ДТП трапилась під час розвороту мікроавтобуса

    4 лютого пізно ввечері на Брест-Литовському шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автівки Volkswagen та маршрутного автобусу.

    Аварія трапилась поблизу із Чайкою, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацію, водій мікроавтобуса Volkswagen під час розвороту не побачив автобус через вантажівки, які були у середній смузі.

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    Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)
    Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)
    Під Києвом маршрутка врізалась у мікроавтобус, є постраждалі (фото)

    Внаслідок ДТП пасажирку Volkswagen було госпіталізовано до лікарні.

    У маршрутці, в якій на момент автопригоди було 10 пасажирів, ніхто не травмувався.

    На місці працювали правоохоронці, які вставлять всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 3 лютого на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: п'яний кермувальник автомобіля Ford в'їхав у маршрутний автобус «Богдан».

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій
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