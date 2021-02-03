ДТП у центрі Києва: Hyundai розбив дві автівки (відео)
Водій Hyundai проігнорував червоний сигнал світлофора
У середу, 3 лютого, на вулиці Антоновича в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо, водій автомобіля Hyundai Tucson здійснив рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілями Mitsubishi Grandis та Hyundai Ioniq.
Учасники пригоди не зазнали ушкоджень.
Патрульні склали на керманича Hyundai Tucson протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Як повідомлялося, 3 лютого у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажівок.
У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.