ДТП у центрі Києва: Hyundai розбив дві автівки (відео)

У ДТП потрапили три автомобілі

Водій Hyundai проігнорував червоний сигнал світлофора

У середу, 3 лютого, на вулиці Антоновича в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій автомобіля Hyundai Tucson здійснив рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілями Mitsubishi Grandis та Hyundai Ioniq.

Учасники пригоди не зазнали ушкоджень.

Патрульні склали на керманича Hyundai Tucson протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 3 лютого у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажівок.

У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.