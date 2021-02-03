  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП у центрі Києва: Hyundai розбив дві автівки (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ДТП потрапили три автомобілі - ДТП у центрі Києва: Hyundai розбив дві автівки (відео)
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій Hyundai проігнорував червоний сигнал світлофора

    У середу, 3 лютого, на вулиці Антоновича в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій автомобіля Hyundai Tucson здійснив рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілями Mitsubishi Grandis та Hyundai Ioniq.

    Учасники пригоди не зазнали ушкоджень.

    Патрульні склали на керманича Hyundai Tucson протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 3 лютого у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажівок.

    У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies