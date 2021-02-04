У Києві п’яний водій Ford врізався в маршрутку (фото)

Стан сп'яніння водія перевищував дозволений рівень у понад десять разів

У середу, 3 лютого, вдень на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: кермувальник автомобіля Ford в'їхав у маршрутний автобус «Богдан».

Аварія трапилася на зупинці транспорту. Водій маршрутки висадив на зупинці всіх пасажирів і відчув удар у задню частину автобуса. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули для складання адміністративних матеріалів, одразу помітили у водія Ford ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік не міг пояснити причину автопригоди та не мав із собою документів.

На вимогу патрульних пройти освідування на стан сп'яніння чоловік погодився. Результат перевірки приладом «Драгер» – 2,04 проміле, що у понад десять разів перевищує дозволений рівень.

Інспектори склали на водія автомобіля Ford протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.