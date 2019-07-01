  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом молодик влаштував стрілянину під час телевізійних зйомок

    • Розсилка
    Правоохоронці&nbsp;вилучили у чоловіка стартовий пістолет - Під Києвом молодик влаштував стрілянину під час телевізійних зйомок
    Правоохоронці вилучили у чоловіка стартовий пістолет
    Фото: Нацполіція

    Чоловікові не сподобалися ритуали учасників шоу-програми

    У місті Вишгород Київської області знімальна група телеканалу проводила зйомки чергової передачі програми в одному з багатоквартирних будинків. Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі «ритуали» провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Ніхто з людей не постраждав.

    На місці події працівники поліції вилучили у чоловіка стартовий пістолет, набої та гільзи. У подальшому речові докази будуть направлені на проведення відповідної експертизи.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом молодик влаштував стрілянину під час телевізійних зйомок
    Під Києвом молодик влаштував стрілянину під час телевізійних зйомок

    За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

    Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені.

    Як повідомлялося, у Києві на Оболоні у кафе на вулиці Автозаводській між компаніями відпочиваючих виник конфлікт, внаслідок якого один з учасників інциденту отримав вогнепальне поранення ноги.

    Читайте також
    Національна поліція України телебачення кримінал зброя Київщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ