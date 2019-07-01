Під Києвом молодик влаштував стрілянину під час телевізійних зйомок



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Правоохоронці вилучили у чоловіка стартовий пістолет Фото: Нацполіція

Чоловікові не сподобалися ритуали учасників шоу-програми

У місті Вишгород Київської області знімальна група телеканалу проводила зйомки чергової передачі програми в одному з багатоквартирних будинків. Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі «ритуали» провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Ніхто з людей не постраждав.

На місці події працівники поліції вилучили у чоловіка стартовий пістолет, набої та гільзи. У подальшому речові докази будуть направлені на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені.

Як повідомлялося, у Києві на Оболоні у кафе на вулиці Автозаводській між компаніями відпочиваючих виник конфлікт, внаслідок якого один з учасників інциденту отримав вогнепальне поранення ноги.